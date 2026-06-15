「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと対戦する。試合４日前に無念の離脱となった遠藤航（リバプール）は自身のＳＮＳを更新。日本代表のスタメンの投稿を引用し、炎の絵文字３つでエールを送った。
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