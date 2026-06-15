「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。解説を務める本田圭佑が、同日放送のNHK総合『日本VSオランダ』に出演し、前半から熱いエールを送った。SNS上でも「本田の解説」がトレンド入りを果たすなど、大きな注目を集めている。【画像】本田圭佑が早速”名言”「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ！」最初からピンチを迎える展開となったが、本田は「（オランダの）11