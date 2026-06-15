1次リーグF組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突した。NHKの地上波中継の解説に元日本代表の本田圭佑が登場。日本選手が倒されたシーンでは、ノーファウルに「うぇっ！？」と声を上げた。強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半20分、相手に攻め込まれると、久保建英がこぼれ球を追った。オランダDFファンヘッケと激突。久保が倒されたよ