W杯オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦した。NHKに加え、スポーツチャンネルDAZNでも生配信された中、解説として登場した元日本代表の近影に驚きの声が漏れた。現地会場からの現地レポート。元日本代表の内田篤人氏の隣に佇んでいたのは、久保裕也氏だった。Jリーグの京都でプロデビュー後、海外クラブを渡り歩いたス