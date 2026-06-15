W杯オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。開始3分、いきなりのピンチにGK鈴木彩艶がファインセーブ。失点を防いだ。開始早々にオランダが襲い掛かった。ペナルティエリア内でマレンにシュートを許したが、鈴木が飛びついて弾いた。いきなりのピンチだったが、何とか防いだ。X上のファンも悲鳴をあげ「ザイオン神ぃ！