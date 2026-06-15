◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）井上はローテーションを任すことのできる１軍の投手であることは間違いない。しかし、一流の投手かと聞かれると残念ながらノーと言わざるを得ないな。２回、石井、桑原と１５０キロを超える糸を引くような素晴らしい真っすぐで連続の見逃し三振に取った。いい球を投げるよ。でも、逆球も多いし、まだ本当のコントロールがない。５回に石井に一発を