◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）ＮＨＫで解説を務める元日本代表ＭＦ本田圭佑が、開始早々から本田節をさく裂させた。試合前からピッチが遠いことを懸念していた本田。試合開始の直前に話を振られると「遠いんですよ、マジで、ピッチが。前のめりになって、スクリーンと実際のピッチを行き来しないと。ぜんっぜん見えない！」と、巨大スタジアムならではの不満を口にした。試