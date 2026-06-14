九州エリアは、阿蘇や霧島などの雄大な山岳ルートから、海沿いの絶景ロード、温泉地を巡るルートまで、国内でも屈指のツーリング人気エリアです。道の駅も個性豊かで、絶景を楽しめるスポットや、ご当地グルメが充実した施設、温泉でゆったり休憩できる場所など、ルートに組み込むだけで旅の満足度が大きく変わります。 特に九州はエリアごとの景色や雰囲気の変化が大きく、走るルートによ