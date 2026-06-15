日本はオランダと対戦日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われる北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦。国歌斉唱で涙を浮かべた森保一監督の姿に海外メディアも「感極まって歌う」と注目している。森保監督はオランダ戦でMF前田大然をシャドーの位置で抜擢するなど、4月に行われたイングランド戦をベースにスタメンを組んだ。選手がピッチに入場後、オランダに続き日