北中米W杯グループF初戦でオランダ代表と対戦日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦した。試合展開に対してSNS上では「いきなりで目が覚めた」「神セーブ凄かった」など大きな反響を呼んでいる。試合は前半3分、オランダのガクポがペナルティエリア手前の左から斜めのパスを供給。これを受けたマレンがペナルティエリア内で