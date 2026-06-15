14日の北中米W杯日本戦を前にオランダサポーターがスタジアム周辺に集結サッカー日本代表は現地時間6月14日、ダラス・スタジアムで行われる北中米W杯グループステージFの初戦でオランダ代表と対戦。決戦を前にスタジアム周辺ではオレンジ色に染まった大勢のオランダ代表ファンが集結し、その光景に米メディアが「ダラスを完全侵略している」と驚きを示している。史上初の8強進出と優勝を目指す日本にとって鍵を握る重要な初戦