◇第75回全日本大学野球選手権記念大会 決勝 関大2-1慶大(14日、神宮球場)全日本大学野球選手権の決勝が14日に行われ、関西大が慶應義塾大との接戦を制し、54大会ぶり3回目の優勝を果たしました。全国のリーグ戦を勝ち抜いた代表校が集結し、日本一を決める今大会。関大は前日行われた準決勝で5回1失点の好投を披露した米沢友翔投手が連投となりました。関大は両チーム無得点で迎えた4回、ヒットと四球で1アウト1塁2塁のチャンスを