「ロッテ６−４ＤｅＮＡ」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２８）が１４日のロッテ戦（ゾゾ）を欠場した。４月下旬に右太もも裏の肉離れで戦列を離れ、４日の楽天戦で１軍復帰。１３日のロッテ戦で３ランを打つなど活躍をみせていたが、同日の試合後、故障した同箇所のコンディション不良を訴えたという。相川亮二監督（４９）はこの日「症状が良くないということ。無理をさせることはできない」