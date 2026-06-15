「日本ハム５−９中日」（１４日、エスコンフィールド）日本ハムは得意の空中戦で打ち負け、連勝が９で止まった。球団記録の１５連勝をマークした２０１６年以来１０年ぶりの２桁連勝はならず。新庄監督は「９個勝ってくれてたんで。投手陣のおかげで」と、サバサバと受け止めた。２点を追う六回に大塚、万波の２者連続ソロで追いついた直後の七回、４番手の福谷が細川、石川昂に２者連続被弾。古巣にまさかの“２者連続弾返