「西武１−０巨人」（１４日、ベルーナドーム）快進撃を見せた橋上巨人で、打の主役は松本だった。２試合続けてのマルチ安打を記録して交流戦を終了。打率・３６５で１４日時点の交流戦首位打者となった。昨季まで所属したパ・リーグが相手なだけに「知っている投手が多いっていうのはプラス材料かもしれない」としつつ、「自分の状態も良くはなってきている」と手応えも十分。リーグ戦再開後も勝利のために快音を響かせてい