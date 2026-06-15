「西武１−０巨人」（１４日、ベルーナドーム）いい締めくくりとはいかなかった。それでも確かな手応えがある。巨人・橋上監督代行は前を向いた。「パ・リーグの強力打戦に対しても自分たちの投球さえできれば、ある程度ゲームを作れるし、しっかり抑えられるというのは、今回証明できたと思うんでね」。示した投手力の高さがリーグ戦再開への追い風となる。セ・パ首位対決、１勝１敗で迎えた最終決戦は惜敗した。先発・井上