「プロレス・スターダム」(１４日、後楽園ホール)古巣に参戦している林下詩美（２７）が動いた。８人タッグ戦でフワちゃんらと組み、極悪軍団Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ（ヘイト）と対戦。コウモリ吊り落としを繰り出したが、セコンドの渡辺桃の介入で妨害され、フォール負けを喫した。６・２０代々木大会で元盟友の上谷沙弥（２９）との対戦を求めているが、林下はこの日メインでタッグ王座を防衛したＡＺＭ、天咲光由に「代々木で私の