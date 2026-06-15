やはりぶっつけは試練だった。ドバイ、香港と連続して海外遠征を取りやめる経緯があったミュージアムマイルは4番人気に支持されたが9着。中団に構え、道中の手応えも良かったが、4角で外に出してから本来の切れ味を発揮できなかった。レーンは「スタートしていいポジションが取れた。折り合えて、いいリズムで走れ、自信はあったが、ペースアップしてからいつものしまいの脚が使えなかった」と険しい表情。昨年の有馬記念覇者