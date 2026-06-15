▼4着コスモキュランダ（横山武）競馬の前に逃げたいと先生（加藤士師）に言っていました。この雨もいい方に向くかなと思っていました。穴として買ってくれた方には馬券外になって申し訳ないですけど、よく頑張ってくれました。▼5着タガノデュード（高杉）前回乗った時より力をつけています。強いメンバー相手によく頑張ってくれました。▼6着ファミリータイム（幸）脚元が悪くなりましたがしっかり走ってくれました。上位