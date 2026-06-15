「チアリーディング・関西選手権大会」(１４日、Ａｓｕｅアリーナ大阪)ジャパンカップ日本選手権の出場を懸けて行われ、箕面自由学園高が３年連続となる総合優勝を果たした。ディビジョン１高校の部と、ディビジョン２も制覇。大学の部は梅花女子大、中学の部は箕面自由学園中が優勝した。ジャパンカップ日本選手権は８月２７〜３０日に国立代々木第１体育館で開催される。箕面自由学園高が総合３連覇を飾った。コールの場面