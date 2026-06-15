【モスクワ共同】旧ソ連構成国アルメニアの中央選挙管理委員会は14日、7日実施の議会（一院制、最低総議席数101）選挙で親欧米のパシニャン首相率いる与党「市民契約党」が得票率約50％となり、過半数の64議席を獲得するとの最終結果を発表した。野党は二つの政党連合が計41議席確保する。中央選管によると、無効と判断された三つの投票所で再投票が行われる可能性がある。大勢には影響しないとみられる。タス通信によると、