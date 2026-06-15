日経賞勝ち馬で6番人気に支持されたマイユニバース（牡4＝武幸）はレース中に急性心不全を発症し、最後の直線で競走を中止。レース後、JRAは息を引き取ったと発表した。道中は10番手でレースを進めたが、3角過ぎあたりから後退。直線入り口付近で鞍上の横山典が下馬していた。