日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯の初戦でオランダ代表と対戦している。立ち上がりはオランダが攻勢に出る。左サイドのガクポが鋭い動きで好機に絡む。 この試合を放送するNHKで解説を務める本田圭佑は、ガクポに注目。「めっちゃうざい」と独特の表現で警戒を強める。「彼がたぶん、キーマンなんでしょうね」とも。リバプールで活躍する27歳のアタッカーを日本は封じ込められるか。構成●サッカーダイジェストW