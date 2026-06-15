決戦の舞台はエンターテインメント大国アメリカ。雰囲気は最高潮だ。日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのF組１節で、オランダ代表とテキサス州のダラス・スタジアムで対戦している。キックオフ直前、通常時の選手入場はスタメンだけだが、今大会は控えの選手もピッチに入り、輪を作って国歌を斉唱。斬新なスタイルはファンの注目を集め、「全員スタメン！みたいな入場」「全員出てくるのいいなあ」「かっこよす