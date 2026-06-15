「ロッテ６−４ＤｅＮＡ」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）鮮やかな逆転勝ちで交流戦最終戦を締めくくった。１点を追う五回、上田が直球を捉え右越え同点ソロ。さらに山口の決勝２点適時打で勝ち越した。上田は「サブローさんに『真っすぐに合わせて行けよ』って言われてたんで」と明かした。サブロー監督は試合前、上田に直球に対して早くトップを作るようにアドバイスしていた。実戦で即結果を出す姿に「点を取られた