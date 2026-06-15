山本の圧巻投球に敵ファンも賛辞を送った(C)Getty Imagesドジャースの山本由伸は現地時間6月13日、敵地でのホワイトソックス戦に先発し、ノーヒットノーラン目前に迫る快投で、今季7勝目をマークした。8回2死まではパーフェクトピッチングを展開するなど、相手打線を封じ込め、チームの7-1の勝利に大きく貢献した。【動画】名手がまさか…山本由伸の大記録を止めてしまったベッツの失策シーン山本は完全試合も見えていた試合終