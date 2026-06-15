「ファーム・西地区、ソフトバンク８−２阪神」（１４日、タマホームスタジアム筑後）好投手から響かせた快音が逆襲への合図だ。阪神・小幡は４打数１安打１打点。先発・上沢に対しても抜群のアプローチを発揮した。６点を追った四回先頭だ。初球の低め直球をフェンス際まで飛ばした。打球は背走する左翼手の頭を越える三塁打。元山の中前適時打で悠々本塁生還を果たした。「１打席目でいけなかった。真っすぐのタイミングを