「全日本大学野球選手権・決勝、関大２−１慶大」（１４日、神宮球場）関大が慶大に競り勝ち、山口高志（元阪急）を擁した１９７２年以来、５４年ぶり３度目の優勝を果たした。今秋ドラフト候補の米沢友翔投手（４年・金沢）が先発し、５回２安打無失点と連日の好投でチームをけん引。３投手のリレーで逃げ切った。関西学生リーグのチームが優勝するのは９８年大会の近大以来。最高殊勲選手賞は米沢、最優秀投手賞は慶大・渡辺