函館11R・函館日刊スポーツ杯は、1番人気マーブルパレス（牝3＝茶木、父アドマイヤマーズ）が好位の内ラチ沿いからしぶとく脚を伸ばし、3勝目を挙げた。斎藤は「スタートが上手で枠（2番）も良かった。外から逃げた馬を行かせて、狭いところからよく踏ん張ってくれました。いい内容で勝ってくれてホッとしています」とかみしめた。