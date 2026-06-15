「プロレス・新日本」（１４日、大阪城ホール）東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）が、極悪集団ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）のＮＥＶＥＲ無差別級王者・成田蓮（２８）を撃破。２月１１日のエディオンアリーナ大阪大会でシングル戦初黒星を喫した相手からベルトを奪回した。大阪で因縁の相手と再戦したウルフが雪辱を果たした。前回は入場時から奇襲、介入を浴び、１２８秒で惨敗。