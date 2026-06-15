東京11R・パラダイスSは、1番人気マイネルチケット（牡4＝宮、父ダノンバラード）がゴール寸前で差し切りV。オープン初勝利を挙げた。テン乗りで好エスコートの津村は「早めに抜け出したくなかったので追い出しを待つ形になった」とレースを回顧。続けて「前と離れて心配になったけど、最後はさすがの爆発力。返し馬からいい馬だと感じていた。折り合いも良く時計（1分20秒3）も良かったので重賞でもやれると思う」とパートナ