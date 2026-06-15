阪神5R・新馬戦（芝1800メートル）は、新種牡馬エフフォーリアの産駒が早くも3頭目の勝ち上がり！！ハナを奪った4番人気インカルナータ（牡＝西園）が上がり3F33秒2をマークし、そのまま逃げ切った。坂井は「非常に性格のいい馬で、うまく走ってくれた。道中の雰囲気も良かったし早めにセーフティーリードを取る形で、上がりも優秀でした」とパートナーを称える。西園師は「癖もなくて、いい内容で勝てたと思います。放牧に出