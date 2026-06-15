「プロレス・新日本」（１４日、大阪城ホール）メインのＩＷＧＰヘビー級選手権試合では前王者の辻陽太（３２）が新技で王者カラム・ニューマン（２３）＝英国＝を沈め、ベルトを奪回した。４・４両国国技館大会と立場を変えて対戦した両者。エクスカリバー、ファイヤーボルトを浴びながらも耐えた辻はジーンブラスターで反撃。最後はひねりを加えた新技ファイヤーブラスターで勝負を決めた。「新日本プロレスは本当の意味で