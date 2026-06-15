野球振興に取り組む球心会が主催の「BEYONDOH！PLAYKIDS」が、全日本大学野球選手権の決勝前に神宮球場などで行われた。子供たちが東尾修氏（スポニチ本紙評論家）、上原浩治氏、井口資仁氏らとキャッチボールなどを行った。代表の王貞治氏は「今日を機会に野球を続けてもらいたい。親御さんにも、うちの子はしっかり投げられるとか、強い打球打てるなんて新発見がある。“大谷よりも凄い契約金をもらえるようになる”