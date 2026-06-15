函館5R・新馬戦（芝1000メートル）は、８頭立てで6番人気の伏兵セタキト（牡＝伊坂、父フォーウィールドライブ）が内から好ダッシュを利かせて逃げ切った。地元函館で今年最初の勝利を挙げた鷲頭は「スタートが良かったし、いいリズムで運べ、最後までいい脚でした。メリハリが利いて、（距離は）1200メートルでも問題ないと思う。今年も函館1週目に勝つことができてうれしいですね」とかみしめた。