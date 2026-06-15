「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・最終日」（１４日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）首位で出た桑木志帆（２３）＝大和ハウス工業＝が３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算１９アンダーで永井花奈（２８）＝ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ＝との接戦を１打差で制して今季２勝目、通算５勝目を挙げた。１４歳のアマチュア・金瑞娥（韓国）が１６アンダーの３位。大会規定により上位２人に加え、ポイントランキング上位の河本