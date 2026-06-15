◇インターリーグドジャース―Wソックス（2026年6月14日シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、敵地でのホワイトソックス戦に「1番・DH」で先発出場。7回の打席で三塁側ベンチへファウルを放ち、。ホワイトソックスの村上宗隆内野と笑顔で応じ合うシーンがあった。7回の第4打席。ホワイトソックス4番手のテーラーの2ボール1ストライクからの4球目ととらえた打球はホワイトソックスの三塁側ベン