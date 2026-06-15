◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）１球に泣いた。巨人・井上が警戒していた一発に沈んだ。０―０の５回。９番・石井にフルカウントからの内角高めツーシームを右翼席まで運ばれた。「接戦の試合は本塁打で試合が動くことが多い。気を付けてはいたけど、投げ切ったなと思ったけど、うまく打たれてしまった。悔しい」と５敗目に唇をかんだ。交流戦最終戦の先発を託され、６回途中６安