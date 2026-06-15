◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ホワイトソックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰２戦目、４点を追う７回１死の第４打席は右腕テーラーから空振り三振に倒れた。この打席、大谷は初球をストライクと判定されると自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）によるチャレ