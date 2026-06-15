女優の畑芽育のドレス姿に、注目が集まっている。「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」アンバサダーをつとめた畑。１５日までにインスタグラムで「今日という日はきっと、ずっとずっと私の人生を支えてくれる記憶になります音楽に携わるすべての皆様にリスペクトと大きな感謝を。アンバサダーとして少しでもお力添えできていれば幸いです」とつづり、オフショットを公開した。大きな花がおしらわれたタイト