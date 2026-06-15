【競走除外】▽6R…ピアス（馬場入場後に暴走し、疲労が著しいため）【過怠金】▽1R…長浜3万円（直線内斜行）▽3R…鷲頭1万円（前検量の際に所定の検量時刻に遅れた）▽8R…富田1万円（4角外斜行）▽10R…斎藤1万円（発走後まもなく内斜行）