第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）西東京大会の組み合わせが14日、決まった。第3シードの桜美林は初戦で都市大等々力―青梅総合・多摩・羽村の勝者と対戦する。13日には同校で甲子園優勝50周年記念イベントが行われ、鴨志田塁主将（3年）が快進撃を続けた当時の再現を誓った。76年に初出場初優勝を果たし、丸の内をパレードするなど東京を熱狂させたあの旋風から50年。キャンパス内のチャペルで行われたイ