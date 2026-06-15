「ワイヤーブラは苦手だけれど、きれいなバストラインはキープしたい」。そんな女性の声に応えるアイテムとして、HEAVEN Japanから新作の「ノンワイヤーブラ」が登場しました。ラクな着け心地と補整力を両立し、毎日の生活に寄り添う一枚。快適さを重視しながらも、美しいシルエットを目指したい方に注目のアイテムです♡ ノンワイヤーでも美しいバストラインを実現 HEAVEN Japanの「ノンワイ