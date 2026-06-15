第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）の出場49校を決める地方大会の東西東京大会の組み合わせが14日、決まった。日時、場所は後日発表される。日大三の今秋ドラフト候補の捕手・田中諒主将（3年）が「35」のクジを引き、翔陽との初戦が決まった。高校通算30本塁打をマークしている関東屈指の右の長距離砲は「目標は優勝。やるしかないなという思いはあります」と静かに闘志を燃やした。春夏合わせて3度の