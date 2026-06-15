＜オキュネットクラシック最終日◇14日◇タスコサGC ラパロマC（テキサス州）◇7091ヤード・パー70＞米男子下部ツアー（コーン・フェリーツアー）は最終ラウンドが進行している。【写真】 石川遼の独特すぎる練習法“黒ホウキ”2位タイでこの日を迎えた石川遼が、前半9ホールを終えた。2つスコアを伸ばし、トータル11アンダー・2位タイで後半に突入している。杉浦悠太は4バーディ・1ボギーの「67」で回り、トータル6アンダーでホ