「オリックス３−２阪神」（１４日、京セラドーム大阪）阪神・藤川球児監督（４５）は１１敗目を喫した交流戦で「明確」な課題を口にした。１８試合制では球団ワーストの敗戦数に並んだ中で、ＤＨで先発出場した９試合の打率は・１１１。ＤＨ制対応への課題を正面から受け止めつつ、甲子園での残り２試合に挑む。客席を二分したドーム球場に悲鳴と歓喜が交差する。１勝１敗で迎えた関西ダービー第３戦。今季３度目の延長戦で