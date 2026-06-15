横須賀署から感謝状を受けた三井住友信託銀行横須賀支店の清さん（左から２人目）＝１０日、横須賀市大滝町特殊詐欺被害を未然に防いだとして、神奈川県警横須賀署は１０日、三井住友信託銀行横須賀支店（横須賀市大滝町）の清有紀子さんに感謝状を贈った。清さんは５月１３日午後４時半ごろ、携帯電話で通話しながらＡＴＭを操作している高齢女性の姿に気づいた。通話内容から特殊詐欺と判断し、女性に断りを入れて画面を確認