¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£´Æü¤ÎÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£²¡Ë¤¬¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¡Ê£²£³¡Ë¤ò·âÇË¤·Âè£¸£¹Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£²þ¤á¤ÆÃÄÂÎ¤òÇØÉé¤¦³Ð¸ç¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÄÔ¤Ï¡¢£³£°ÆüÉÕ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î?²þ³×?¤òÇ®Ë¾¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ÏºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¡¢ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤È¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¡Ö£Æ£ï£ò£â£é£ä£ä£å£î£Ä£ï£ï£ò¡Ê£Æ£Ä¡Ë¡×¡Ê£²£¸Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©