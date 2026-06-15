サッカーの日本代表ＦＷ前田大然（２８＝セルティック）の?鬼プレス?発動が期待されている。前田はオランダとの北中米Ｗ杯１次リーグ初戦（米国・ダラス、１４日＝日本時間１５日）で先発に抜てきされた。左シャドーに入ることが見込まれると、ＳＮＳ上には前田に関する投稿が次々と上がった。中でも代名詞である鬼プレスに関するものも少なくない。「前半は前田の鬼プレスが生きるかどうかだな」「前田の鬼プレス頼む」「大