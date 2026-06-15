阪神が１４日のオリックス戦（京セラ）に延長１０回の末、２―３でサヨナラ負け。交流戦が１８試合制となった２０１５年以降で球団ワーストタイとなる１１敗目（５勝）を喫した。本拠地・甲子園での２試合を残すものの、ＤＨ制が採用されるパ・リーグ球場でのビジター９試合を３勝６敗で終了。その間、ＤＨで先発、途中出場した選手の通算成績が打率１割７厘と低迷し、新たな課題が浮き彫りとなった。試合後、藤川球児監督（